Produzenten zwischen Solidarität und staatlichen Hilfen

Dreharbeiten im öffentlichen Raum finden nicht mehr statt, etliche Produktionen sind unterbrochen worden. Die Corona-Krise trifft viele Produzenten hart. Wie viel Solidarität gibt es und wie sehr helfen die staatlichen Maßnahmen wirklich? DWDL.de hat sich umgehört…



02.04.2020 - 08:10 Uhr von Timo Niemeier 02.04.2020 - 08:10 Uhr

Am Anfang waren es nur einzelne Produktionen. Florian Silbereisen konnte eine Schlager-Liveshow nicht machen und auch die Verleihung der Goldenen Kamera wurde verschoben. Inzwischen hat das Coronavirus die gesamte Produktionsbranche hart getroffen - alle Unternehmen haben reagieren müssen. Die Dreharbeiten an Filmen und Serien sind mittlerweile fast komplett zum Erliegen gekommen, weil das Drehen im öffentlichen Raum untersagt wurde. Auf der anderen Seite werden Unterhaltungssendungen verschoben oder ohne Publikum umgesetzt, gleichzeitig stampfen Sender und Produzenten kurzfristig Corona-Unterhaltungsshows aus dem Boden. Info-Formate sind in diesen Zeiten ohnehin allgegenwärtig.

Einen ähnlichen Impact auf die gesamte Produktionsbranche hat es in den letzten 20 Jahren nicht gegeben, nun stehen alle vor großen Herausforderungen. Wie umgehen mit der Tatsache, dass viele Produktionen derzeit einfach nicht umgesetzt werden können? Und wenn doch: Wie hält man die strengen Sicherheitsbestimmungen ein? Für viele Produzenten ist die aktuelle Situation existenzbedrohend, das bestätigen sie gegenüber DWDL.de. Und die rechtliche Situation, inklusive der Hilfszusagen von Bund und Ländern, ändert sich quasi täglich. Daher ist es in diesen Tagen schwierig für viele Produzenten, eine Prognose zu geben. Einige wollen sich deshalb nicht gegenüber DWDL.de äußern. Zu unsicher und unklar ist für die die aktuelle Situation - andere dagegen finden sehr wohl Worte.

"Senderseitig nur 50 Prozent der Ausfallkosten zu übernehmen wird nicht reichen."

Korbinian Dufter, Geschäftsführer NeueSuper

Produzenten fordern mehr Unterstützung

Auch andere Produzenten kritisieren die oft genannte Obergrenze von 50 Prozent, wollen aber nicht zitiert werden. Tenor: Bei vielen Produktionsfirmen sei die Kapitaldecke sehr dünn und das Geld bei großen fiktionalen Produktionen oft schon ausgegeben, da helfe dann auch keine Kurzarbeit mehr. Ergo müssten die Sender den Produktionsfirmen stärker unter die Arme greifen. Tun sie das nicht, könne bei einigen Firmen schon in vier bis sechs Wochen das Licht ausgehen. Andere Produzenten sorgen sich auch um die künftigen Budgets der Sender, die sich jetzt an den Mehrkosten der Produzenten beteiligen - und langfristig wohl weniger Geld zur Verfügung haben. Die Sender beginnen ja auch bereits damit, fest eingeplante Serien und Filme ins nächste Jahr zu verschieben. Überwiegend positiv bewertet werden die Maßnahmen des ZDF. Der Sender hatte als erster eine anteilige Übernahme der Mehrkosten angekündigt, am Dienstag setzten die Mainzer zusätzlich einen 15 Millionen Euro schweren Sonderfonds für Produzenten auf.

Hilfspakete wohin man blickt

Gleichzeitig gibt es bei den staatlich angekündigten Maßnahmen eine große Unsicherheit, wer wann was und wo beantragen kann. Kürzlich haben ja auch die verschiedenen Förderanstalten eine Art Hilfsfonds aufgelegt. Eine Übersicht über viele Hilfspakete speziell für die Medienbranche gibt es auf der Webseite der Anwaltskanzlei Brehm & v. Moers, auch DWDL.de berichtet fortlaufend über sämtliche Corona-Maßnahmen in der Medienbranche. Zuletzt haben sich BFFS (Bundesverband Schauspiel) und ver.di mit der Produzentenallianz kurzfristig auf einen Kurzarbeits-Tarifvertrag geeinigt, der Kurzarbeit ermöglicht und eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes durch die Produktionsfirmen vorsieht (DWDL.de berichtete), diese Einigung sorgt firmenübergreifend für viel Lob, weil sie schnell und unbürokratisch umgesetzt wurde. Aber auch hier berichten Produzenten von einer Rechtsunsicherheit, weil unklar sei, ob Arbeitsämter überhaupt Kurzarbeit für auf Produktionsdauer beschäftigte Filmschaffende gewähren. Von der Produzentenallianz heißt es auf Anfrage, der ausgehandelte Tarifvertrag sei bereits an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales weitergeleitet worden - verbunden mit der Bitte, eine bundesweit einheitliche Anwendung in den Arbeitsämtern anzuordnen. Eine Antwort vom Ministerium gibt es bislang noch nicht.

Auf Seite zwei geht es um zusätzliche Aufträge in der Krise, positive Entwicklungen und die Vorteile, wenn Produktionsfirmen zu einem großen Konzern gehören.

