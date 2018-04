MIP-Schmuckkästchen 2018: Sänger, Kids und Drogenköche

© ITV

Auf der Fernsehmesse MIPTV mangelt es nicht an skurrilen Formaten. In unserem "Schmuckkästchen" stellen wir ihnen ganz subjektiv sehenswerte Neustarts vor: Von neuen Spins im Koch- und Casting-Genre über Musical-Comedy bis hin zu Kochen mit Gras.



12.04.2018 - 09:47 Uhr von Alexander Krei , Cannes12.04.2018 - 09:47 Uhr

Knapp eine Woche lang war das Medienmagazin DWDL.de auf der MIPTV in Cannes unterwegs, um Ausschau zu halten nach den neuen Fernsehtrends. Und auch wenn der nächste weltweite Hit vermutlich nicht dabei war, so sind wir doch auf einige Formate gestoßen, die es wert sind, erwähnt zu werden. Gesammelt haben wir sie in den vergangenen Tagen in unserem "Schmuckkästchen". Begeben Sie sich mit uns auf Schatzsuche - eine Reise zu gut gemachter, bisweilen spannender Unterhaltung. Unsere MIP-Highlights...

Das DWDL.de-Schmuckkästchen



© ITV © ITV "What Would Your Kid Do?" (Großbritannien)

Diese neue Gameshow geht der Frage nach, wie gut Eltern das Verhalten ihrer Kinder einschätzen können. Oft mit überraschendem Ausgang.



© TV Norge © TV Norge "Stories from Norway" (Norwegen)

Wie wäre es, wenn man echte Geschichten in ein Musical gießen würde? Dieses neue Format aus Norwegen macht's möglich.



© Be Entertainment © Be Entertainment "Doctor Davy" (Belgien)

Eine belgische Dokusoap erzählt von Kindern und ihrem Alltag im Krankenhaus. Immer mittendrin: Eine Puppe mit eingebauter Kamera.



© Channel 4 © Channel 4 "Buy It Now" (Großbritannien)

Die "Löwen" lassen grüßen: Channel 4 startet jetzt eine tägliche Gründershow - und das Publikum hat auch ein Wörtchen mitzureden.



© FremantleMedia © FremantleMedia "Secret Admirer" (Schweden)

Sie verehren heimlich einen Menschen, trauen sich aber nicht, es ihm zu sagen? Dann gehen Sie doch mal ins Fernsehen.



© BBC © BBC "Should I Stay Or Should I Go?" (Großbritannien)

Bei diesem Gesangswettstreit müssen sich die Kandidaten selbst einschätzen - und auch nach dem Duell die Nerven behalten.



© NBCU © NBCU "Everyone's A Critic" (Australien)

Ist das Kunst oder kann das weg? In dieser TV-Show können sich auch Laien zu Kunstwerken äußern - das kann durchaus lustig werden.



© RTL 4 © RTL 4 "Superstar Chef" (Niederlande)

Kochshow trifft "Let's dance" - oder so ähnlich: Über mehrere Wochen hinweg wird der beste Promi-Koch gesucht.



© Totem Media © Totem Media "High Cuisine" (Niederlande)

Über dieses Format wächst Gras - und zwar im doppelten Sinne. Denn Vorsicht: Nachkochen macht womöglich high.

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen