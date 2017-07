Sat.1 kommt ARD und ZDF mit Wahl-Talk zuvor

© Sat.1

Während ARD und ZDF erst am Tag nach dem TV-Duell die Vertreter kleinerer Parteien zu Wort kommen lassen, geht Claus Strunz in Sat.1 schon einige Tage zuvor auf Sendung. Zu sehen gibt es die Sendung jeodch erst am späten Abend.



25.07.2017 - 15:15 Uhr von Alexander Krei 25.07.2017 - 15:15 Uhr

Bereits im Frühjahr hat Sat.1 für den Herbst eine Sendung in Wahl-Aussicht gestellt, in der Vertreter der kleinen Parteien miteinander diskutieren. Jetzt hat der Sender den genauen Sendeplatz bekanntgegeben: Zu sehen gibt es die von Claus Strunz präsentierte Live-Sendung am Mittwoch, den 30. August um 22:30 Uhr. Sie trägt den etwas sperrigen Titel "Wahl 2017 - Die zehn wichtigsten Fragen der Deutschen. Klartext mit Claus Strunz".

Im Zentrum stehen nach Angaben des Senders jene Fragen, die von einem Meinungsforschungsinstitut als die wichtigsten ermittelt wurden. Beantwortet werden diese von Linken-Chefin Katja Kipping, Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckhardt, FDP-Chef Christian Lindner sowie AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel. Sat.1 kommt damit den Öffentlich-Rechtlichen zuvor, die die Vertreter der kleinen Parteien erst am 4. September und damit einen Tag nach dem TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Merkel und ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz diskutieren lassen.

Interessant: Bei der Zusammensetzung der Diskutanten unterscheiden sich die Konzepte der drei Sender. Während Sat.1 wie erwähnt Grüne, Linke, FDP und AfD zu Wort kommen lässt, beschränkt sich das ZDF in seinem "Schlagabtausch" auf Linke, Grüne und CSU - also jene kleinen Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Das Erste macht dagegen einen "Fünfkampf", in dem neben Linken, Grünen, CSU auch Vertreter von FDP und AfD mit dabei sind. Zu sehen gibt's den "Fünfkampf" am 4. September um 20:15 Uhr, den "Dreikampf" zeigt das ZDF zuvor schon ab 19:25 Uhr.

