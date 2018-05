Jetzt offiziell: Coach Esume moderiert neue RTL-Show

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Im März geisterte sein Name bereits durch die Medien, jetzt hat RTL den Moderator seiner neuen Show "Showdown" auch ganz offiziell bestätigt. Patrick "Coach" Esume wird die neue Actionshow moderieren. "ranNFL" bleibt er aber auch weiterhin erhalten.



03.05.2018 - 08:15 Uhr von Timo Niemeier 03.05.2018 - 08:15 Uhr

Bereits Anfang Januar hat DWDL.de berichtet, dass sich RTL auch an eine Adaption der "Broken Skull Challenge" wagt und damit eine weitere Physical Gameshow im Programm etablieren will. Beim Moderator hüllte man sich bislang allerdings in Schweigen, als die "Bild" im März berichtete, "ranNFL"-Experte Patrick "Coach" Esume würde die Show präsentieren und sogar komplett zu RTL wechseln, kommentierte man das in Köln nicht. Nun bestätigt RTL via Twitter, dass Esume tatsächlich die Show mit dem Namen "Showdown - Die Wüstenchallenge" präsentieren wird.

Wie bereits im März von Esume selbst angekündigt, wird er aber auch weiterhin bei den Football-Übertragungen bei ProSieben Maxx zu sehen sein. Sein Management bestätigte das nun noch einmal ausdrücklich gegenüber DWDL.de. "Patrick Esume wird auch in der kommenden Saison als #ranNFL Aushängeschild auf ProSieben Maxx und ProSieben die NFL-Spiele als Experte und Kommentator begleiten", sagte "ran"-Sportchef Alexander Rösner bereits im März. Künftig gibt es, wie bei anderen Moderatoren auch, eine einfache Regel: Esume ist bei ProSiebenSat.1 im Sport-Bereich zu Hause, im Entertainment arbeitet er auch für RTL.

Über seine erste Aufgabe als Moderator bei RTL sagt Esume: "Ich freue mich auf die wohl härteste Show, die es jetzt erstmals im deutschen TV zu sehen geben wird. Absolute Monster-Athleten im knallharten Kampf ‚Mann gegen Mann‘ und ‚Frau gegen Frau‘. All das unter Extrembedingungen in der Wüste. Die Show ist definitiv nichts für Weicheier - genau mein Ding!"

Die Dreharbeiten für die neue RTL-Show haben Anfang dieser Woche in Spanien begonnen, das bestätigte der Sender nun ebenfalls. Einen Sendetermin gibt es noch nicht, ausgestrahlt werden soll die erste Staffel aber in der zweiten Jahreshälfte. In "Showdown" stehen sich Kandidaten in K.O.-Duellen gegenüber und am Ende jeder Sendung muss sich ein Athlet am finalen Einzel-Parcours beweisen. In jeder Folge gibt es ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro zu gewinnen. Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany. In den USA läuft das Original, die "Steve Austin’s Broken Skull Challenge", bereits seit Sommer 2014 beim Kabelsender CMT (Country Music Television). Fünf Staffeln wurden dort bislang produziert. Moderator der US-Show ist der ehemalige Wrestler Steve Austin.

