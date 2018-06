"X Factor": Sky findet seinen Co-Moderator in Ungarn

© Sky Deutschland/BARSONYBENCE_PHOTORIGHTS_0630223

Wenn die Neuauflage von "X Factor" Ende August an den Start gehen wird, dann bekommen es die Sky-Zuschauer mit einem frischen Gesicht vor der Kamera zu tun. Der Sender hat einen ungarischen TV-Star als Co-Moderator für die Show verpflichtet.



26.06.2018 - 10:26 Uhr von Alexander Krei 26.06.2018 - 10:26 Uhr

Die Neuauflage von "X Factor" bei Sky 1 wird nicht nur von Charlotte Würdig präsentiert, sondern auch von Ben Istenes. Der Moderator ist hierzulande bislang unbekannt, moderierte in seinem Heimatland Ungarn aber bereits vier Staffeln der Castingshow. Bei der deutschen Ausgabe soll er "auf bisher noch nicht gezeigte Art und Weise Backstage und Social Media" miteinander verbinden - der Pay-TV-Sender hat die Messlatte also schon mal hochgelegt.

"'X Factor' wird groß", sagte Ben Istenes. "Die Show ist ein weltweites Erfolgsformat und wird auch Deutschland in seinen Bann ziehen. Ich freue mich darauf, bei diesem tollen Show-Format die Co-Moderation zu übernehmen und natürlich auf die vielen talentierten Künstler." Neben "X Factor" moderierte Istenes in Ungarn unter anderem auch "Big Brother", "Take me Out" und "Survivor".

Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland, über den Neuzugang: "Mit Ben konnten wir nicht nur ein neues Gesicht mit großem Sympathiefaktor für das deutsche Fernsehen gewinnen, sondern gleichzeitig auch einen Moderator mit jeder Menge 'X Factor'-Erfahrung und einen echten Social-Media-Star. Für uns eine ganz hervorragende Mischung."

Starten soll die Show am 27. August bei Sky 1. In der Jury sitzen dann Jennifer Weist, Thomas Anders, Sido und Lions Head alias Iggy. Produziert wird "X Factor" von UFA Show & Factual.

