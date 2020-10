am 15.10.2020 - 12:09 Uhr

Anlässlich der US-Präsidentschaftswahl werden auch ProSieben und Sat.1 mehrere Sondersendungen ins Programm nehmen. So soll, wie jetzt bekannt wurde, das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" am 4. November mit einer fast siebenstündigen Ausgabe auf Sendung gehen. Los geht es bereits um 4:30 Uhr und damit eine Stunde früher als sonst. Gleichzeitig wird die Sendezeit um eine Stunde erweitert, sodass erst um 11:00 Uhr Schluss ist.

Darüber hinaus wird Sat.1 über den Tag hinweg mehrere News-Specials ins Programm nehmen: Sowohl um 13:50 Uhr als auch um 16:50 Uhr gibt es jeweils zehnminütige Ausgaben von "Sat.1 Nachrichten Spezial - Amerika hat gewählt" zu sehen, ehe für 23:35 Uhr ein weiteres 15-minütiges Update geplant ist. ProSieben plant derweil für den 4. November um 18:10 Uhr eine halbstündige "Newstime"-Sondersendung, sodass an diesem Tag nur eine "Simpsons"-Folge ausgestrahlt wird.

RTL hatte derweil schon vor einigen Wochen bekanntgegeben, in der Wahlnacht gemeinsam mit ntv auf Sendung gehen zu wollen. Gesa Eberl und Peter Kloeppel senden um 3:00 Uhr, allerdings wird RTL schon am Abend zuvor einen fast vierstündigen Wahl-Countdown mit Kloeppel ins Programm nehmen. ARD, ZDF, Phoenix und Welt haben ebenfalls eine stundenlange Live-Berichterstattung zur Präsidentschaftswahl angekündigt.

Zweites TV-Duell im Ersten

Unterdessen wird in der kommenden Woche ein zweites TV-Duell zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden stattfinden. Zu sehen ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 2:40 Uhr im Ersten. ARD-Korrespondent Stefan Niemann moderiert aus dem Studio in Washington und ordnet mit Experten das letzte Rede-Duell ein. Auch die Nachrichtensender planen eine Übertragung.