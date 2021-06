Vom Katastrophen-Trash "Helden – Wenn dein Land dich braucht" bis zur Siegfried-Lenz-Verfilmung "Der Überläufer" reicht das wechselhafte Schaffen der Münchner Produktionsfirma Dreamtool Entertainment. Deren langjährige Geschäftsführer und Gesellschafter, die Schulfreunde Stefan Raiser und Felix Zackor, steuerten das Unternehmen durch etliche Höhen und Tiefen – seit 2007 als Teil der von Jan Mojto aufgebauten Produktions- und Vertriebsgruppe Beta Film. Damals war Beta mit knapp 49 Prozent der Anteile eingestiegen, um vier Jahre später auf 67 Prozent aufzustocken.

Im Stillen hat der Konzern in den vergangenen Monaten Veränderungen an der Gesellschafterstruktur vorgenommen. Wie das Medienmagazin DWDL.de erfahren hat, wurde Dreamtool bereits zum Jahresbeginn bei der Rosebank AG eingegliedert, jener Zwischenholding, die die Vorstände Stefan Oelze und Jan Kromschröder zu einer Art Mini-Studio für unabhängige Produzenten ausbauen (DWDL.de berichtete). "Ich bin sehr glücklich über die engere Zusammenarbeit mit der Rosebank, die unseren Ambitionen die optimale Struktur bietet", bestätigt Raiser auf Nachfrage.

Rosebank hält inzwischen 100 Prozent an Dreamtool, Oelze und Kromschröder haben sich Mitte Mai als einzelvertretungsberechtigte Prokuristen eintragen lassen. Damit wandert die Kontrolle klar ersichtlich von München nach Köln. Den bisherigen Mitgesellschaftern Raiser und Zackor hat Rosebank ihre jeweils 16,5 Prozent gleich mit abgekauft. Raiser ist bei Dreamtool nun alleiniger Geschäftsführer, während Zackor sich auf die 2019 unter seiner Führung eingerichtete film production partner GmbH konzentriert. Diese 100-Prozent-Tochter der Beta Film unterstützt Produktionsfirmen mit Serviceleistungen wie Finanzbuchhaltung, Produktionsfinanzierung, Produktionsleitung oder Produktionsdurchführung – ein Spektrum, das dem der Konzernschwester Rosebank in Köln nicht ganz unähnlich ist.

Bei Rosebank hat Beta Film mit 57,5 Prozent die unternehmerische Mehrheit. Oelze und Kromschröder halten jeweils 18,75 Prozent, weitere 5 Prozent gehören Beta-Film-Geschäftsführer Moritz von Kruedener. Neben den 2014 von Oelze und Kromschröder gegründeten Produktionsfirmen Seapoint Productions und Bantry Bay Productions wuchs die Holding zuletzt im Februar um eine Neugründung: Brot & Butter Entertainment kümmert sich seither von München aus um Factual-Entertainment-Formate mit hoher Schlagzahl, die Geschäftsführung übernahm der langjährige UFA-Produzent Uli Zahn (DWDL.de berichtete). Die Firma fand ihren Sitz am Standort von Dreamtool im Gärtnerplatzviertel.

Mit Blick auf die wirtschaftlichen Kennziffern hat Dreamtool wohl Luft nach oben: Das Unternehmen weist in seinen Bilanzen seit Jahren nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge aus. Im Mai wurde zudem bekannt, dass Dreamtool die Produktion des "Barcelona-Krims" für die ARD Degeto nach den ersten vier Ausgaben an die Schwesterfirma Sommerhaus Filmproduktion abgeben musste. Raiser sagt dazu gegenüber DWDL.de: "Den 'Barcelona-Krimi' haben wir einst in einer schwierigen Phase übernommen und mit den ersten vier Filmen zu einer sehr erfolgreichen 'DonnerstagsKrimi'-Reihe geformt. Jetzt übergeben wir das bestellte Feld gerne innerhalb der Beta-Familie und konzentrieren uns auf eigene neue Reihen und Serien."

Bei der Neuaufstellung von Dreamtool soll auch ein in der Branche wohlbekannter Kopf mithelfen: Seit Anfang Juni ist Mark Stehli als Head of Production, Business & Legal an Bord. Stehli leitete einst das Produktionsmanagement von Sat.1 und war neun Jahre lang Gesamtherstellungsleiter der All3Media-Gruppe, ehe er im Herbst 2019 Deutschland-Chef der britischen Produktionsfirma Youngest Media wurde (DWDL.de berichtete). "Nach meinem erfolgreichen Ausflug in die Welt der Shows wuchs der Wunsch in mir, wieder in den Fiction-Bereich zu wechseln", lässt Stehli sich zitieren. "Umso mehr freue ich mich, dass ich in dem kreativen und dynamischen Team der Dreamtool Entertainment eine neue Heimat gefunden habe." Raiser lobt Stehli als "sehr erfahrenen und hoch geschätzten Macher", der "bei den anstehenden Projekten und der Erweiterung der Dreamtool ein wichtiger Faktor sein wird." Wie aus München zu hören ist, könnte Stehli in Zukunft auch für weitere Beta-Film-Töchter tätig werden.