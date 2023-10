Über den Boom von Medi-Formaten hat DWDL-Kolumnist Peer Schader erst vor wenigen Tagen geschrieben. Vox und Sat.1 zeigen Geschichten von Patientinnen und Patienten und die der Docs aktuell mittwochs und donnerstags, in Sat.1 werden zudem wochentags um 18 Uhr Leben gerettet. Verschiedene Docs in Dokus - vom "Tier-Doc" bis hin zum "Urlaubs Docs" - soll es zudem schon bald in Sat.1 geben. Nun hat auch der SWR eine solche Medizin-Doku angekündigt. "Die Unfallklinik" wird ab dem 16. November wöchentlich donnerstags um 23:35 Uhr gezeigt. In der ARD Mediathek sollen sich alle Folgen bereits ab dem 14. November finden lassen.