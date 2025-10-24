"Industry - Der Streaming-Podcast" beschäftigt sich in einem Zahlen-Special mit den Insights aus dem Netflix-Geschäftsbericht für das 3. Quartal 2025. Andrea Zuska und Hanna Huge gehen der Frage nach, welche Faktoren jeweils den Umsatz, das Ergebnis und den Aktienkurs beeinflusst haben und welche Rolle dabei die Besteuerung von Konzernleistungen spielt.

Mit Blick auf das operative Geschäft geben die beiden ein Update zur Gaming- und Podcast-Strategie von Netflix, zur Monetarisierung der “K-Pop Demon Hunters”-IP und zur Frage, wie das Netflix-Management im Kontext seiner M&A Strategie den potenziellen Übernahmekandidaten “Warner Bros. Discovery” bewerten könnte.

Timestamps

00:00:30 Ein Zahlen-Update zur Causa Disney vs. Kimmel

00:02:30 Netflix’ Q3: Umsatz, Ergebnis und ein Sondereffekt aus Brasilien

00:12:45 Content-Highlights: Genre-Breite und Erfolge in spitzen Zielgruppen

00:18:20 “Moving the culture”: Relevanz, Sichtbarkeit, Portfolioerweiterung

00:21:15 Neue Gaming-Lagerfeuer für die Netflix-Communities

00:25:05 “KP DH”: mit eigener IP zu zusätzlicher Wertschöpfung

00:28:55 Netflix’ M&A Strategie: Gedankenspiele zu Warner Bros.

Weiterführende Links

Earnings Interview bei YouTube

Aktionärsbrief und weiteres Material bei Netflix