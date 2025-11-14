Die Walt Disney Company hat am 13. November 2025 die Ergebnisse ihres 4. Quartals und damit auch ihres Gesamtjahres 2025 veröffentlicht. Während die lineare Performance enttäuscht und die breite Kommentierung der Zahlen ein gemischtes Bild vermittelt, macht der Blick auf Streaming überwiegend Laune, wie Hanna Huge und Andrea Zuska in ihrer Analyse der Zahlen feststellen.
Dabei gehen sie insbesondere folgenden Fragen nach: Wie entwickelt sich die Profitabilität von Disneys Direct-to-Consumer Geschäft? Welche Inhalte werden angeboten und wie hoch sind die Content-Budgets? Ist es der Streaming-Sparte gelungen, trotz des Churn-Fall-Outs rund um Jimmy Kimmel auf den Abo-Wachstumspfad zurückzukehren? Sie fragen sich entlang der von Disney verwendeten KPIs aber auch: Was oder wen zählt der Streamer eigentlich in seinen Abo-Reportings?
Timestamps
00:00:30 Ein Earnings-Call aus der Audio-Hölle
00:03:00 Kurs-Rutsch, Bundles, Content-Wetten, M&A, Konflikt mit YouTube
00:20:04 Werbe-Minus, Affiliate-Schwäche, Streaming-Stärke
00:33:40 Abos oder Abonnenten? Disneys Welt der magischen Zahlen
00:45:25 Die Zukunft, die man nicht mehr verantworten muss
Weiterführende Links
Geschäftsbericht 2025:
https://otp.tools.investis.com/clients/us/the_walt_disney_company/SEC/sec-show.aspx?FilingId=18917086&Cik=0001744489&Type=PDF&hasPdf=1
Geschäftsbericht Q 4 2025:
https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2025/11/q4-fy25-earnings.pdf
Aufzeichnung Earnings & Investor Call:
https://thewaltdisneycompany.com/disneys-q4-fy25-earnings-results-webcast/