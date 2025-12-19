Zum Jahresabschluss gibt es eine vollgepackte “Industry”-Folge in XXL-Länge: Hanna Huge und Andrea Zuska geben eine Woche nach den Big Bangs von Netflix und Paramount eine Zusammenfassung, wie es um den Warner Bros. Discovery-Verkauf steht. Außerdem: Welche Impulse haben die beiden aus den Industry-Events zum Jahresende mitgenommen?

Wie ordnen sie die Disney/Open AI Kollaboration ein? Wird der Stellenabbau und der verstärkte Streaming-Fokus RTL helfen, die programmlichen und marktseitigen Herausforderungen zu lösen? Wie läuft es für Prime Video? Was - außer Einkaufen - beschäftigt Netflix? Welche Themen werden 2026 eine Rolle spielen? Und last but not least: Welche Inhalte haben die beiden persönlich in diesem Jahr bewegt?

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von aCast, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

Timestamps

00:01:00 Update zum Bieterkampf um Warner Bros.

00:07:00 Jahresbilanz Disney: Branding, AI, lokal vs. global

00:19:00 Content London: Windowing, Optimismus, HBO Max Ausblick

00:23:00 TeleVisionale: Serien-Stärke, Wahrnehmungs-Schwäche

00:31:00 Jahresbilanz Prime Video: AGF, YA, 007 Entwicklungen

00:39:00 Jahresbilanz Netflix: V-Podcasts im Fokus, ein Builder wird zum Buyer

00:47:00 Jahresbilanz RTL: Sparkurs, Strategie-Fokus, Management-Fragen

00:57:00 Content-Ausblick, Content-Rückblick: Unsere Hitlisten 2025/2026

Weiterführende Links

Netflix/WBD/Paramount

Deadline: Jared Kushner’s Affinity Partners Drops Out Of Paramount Bid For Warner Bros. Discovery

FT: Warner Bros. to rebuff $108bn Paramount hostile offer (Paywall)

Disney/OpenAI

Hollywood Reporter: Here’s What You Really Need to Know About the Disney-OpenAI Deal

NY Times: "The Starving Artist vs. A.I.: Guess Who Is Winning" (Paywall)

RTL/RTL+

Süddeutsche: Die Ruinierer vom Rhein (Paywall)

Hannas Bestenliste 2025

Serie 2025: The Rehearsal S2, HBO Max

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

Film 2025, Die jüngste Tochter, ab dem 25.12. im Kino

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

from the archives… For All Mankind, Apple TV, neue Staffel in 2026

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

Andreas Bestenliste 2025

Serie: Adolescence, Netflix

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

Film 2025: A House of Dynamite, Netflix

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

from the archives…Apollo 11, auf vielen Plattformen verfügbar