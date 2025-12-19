Zum Jahresabschluss gibt es eine vollgepackte “Industry”-Folge in XXL-Länge: Hanna Huge und Andrea Zuska geben eine Woche nach den Big Bangs von Netflix und Paramount eine Zusammenfassung, wie es um den Warner Bros. Discovery-Verkauf steht. Außerdem: Welche Impulse haben die beiden aus den Industry-Events zum Jahresende mitgenommen?
Wie ordnen sie die Disney/Open AI Kollaboration ein? Wird der Stellenabbau und der verstärkte Streaming-Fokus RTL helfen, die programmlichen und marktseitigen Herausforderungen zu lösen? Wie läuft es für Prime Video? Was - außer Einkaufen - beschäftigt Netflix? Welche Themen werden 2026 eine Rolle spielen? Und last but not least: Welche Inhalte haben die beiden persönlich in diesem Jahr bewegt?
Timestamps
00:01:00 Update zum Bieterkampf um Warner Bros.00:07:00 Jahresbilanz Disney: Branding, AI, lokal vs. global 00:19:00 Content London: Windowing, Optimismus, HBO Max Ausblick 00:23:00 TeleVisionale: Serien-Stärke, Wahrnehmungs-Schwäche 00:31:00 Jahresbilanz Prime Video: AGF, YA, 007 Entwicklungen 00:39:00 Jahresbilanz Netflix: V-Podcasts im Fokus, ein Builder wird zum Buyer 00:47:00 Jahresbilanz RTL: Sparkurs, Strategie-Fokus, Management-Fragen 00:57:00 Content-Ausblick, Content-Rückblick: Unsere Hitlisten 2025/2026
Weiterführende Links
Netflix/WBD/Paramount
Deadline: Jared Kushner’s Affinity Partners Drops Out Of Paramount Bid For Warner Bros. Discovery
FT: Warner Bros. to rebuff $108bn Paramount hostile offer (Paywall)
Disney/OpenAI
Hollywood Reporter: Here’s What You Really Need to Know About the Disney-OpenAI Deal
NY Times: "The Starving Artist vs. A.I.: Guess Who Is Winning" (Paywall)
RTL/RTL+
Süddeutsche: Die Ruinierer vom Rhein (Paywall)
Hannas Bestenliste 2025
Serie 2025: The Rehearsal S2, HBO Max
Film 2025, Die jüngste Tochter, ab dem 25.12. im Kino
from the archives… For All Mankind, Apple TV, neue Staffel in 2026
Andreas Bestenliste 2025
Serie: Adolescence, Netflix
Film 2025: A House of Dynamite, Netflix
from the archives…Apollo 11, auf vielen Plattformen verfügbar
