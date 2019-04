Netflix nennt Starttermin für zweite "Dark"-Staffel

© Netflix

Die erste deutsche Netflix-Serie geht in die zweite Runde: Im Juni wird der Streamingdienst die neuen Folgen ausstrahlen. Schon am Freitag hat Netflix einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, der einen ersten Einblick in die Handlung gewährt.



26.04.2019 - 12:55 Uhr von Alexander Krei 26.04.2019 - 12:55 Uhr

Netflix hat den Starttermin der zweiten "Dark"-Staffel bekanntgegeben: Die deutsche Produktion von Wiedemann & Berg" wird demnach ab dem 21. Juni über den Streamingdienst zu sehen sein. Ein kurzer Teaser-Trailer gewährt seit diesem Freitag einen Einblick in die Handlung der neuen Folgen, hinter denen erneut Jantje Friese und Baran bo Odar stehen.

Gezeigt werden acht einstüdige Folgen mit neuen Zeitebenen und Verbindungen, die lang gehütete Geheimnisse aufklären sollen. Im Mittelpunkt steht Jonas (Louis Hofmann), der in der Zukunft gefangen ist und verzweifelt versucht, ins Jahr 2020 zurückzufinden. Seine Freunde Martha (Lisa Vicari), Magnus (Moritz Jahn) und Franziska (Gina Alice Stiebitz) sind derweil damit beschäftigt, Licht ins Dunkle der mysteriösen Ereignisse in ihrer Heimatstadt Winden zu bringen.

Kameramann ist Nikolaus Summerer, Ben Frost ist Komponist des Scores, Kostümdesignerin ist Anette Guther und als Produktionsdesigner fungiert Udo Kramer. Noch bevor "Dark" fortgesetzt wird, geht mit "How to sell Drugs online (fast)" zudem eine weitere deutsche Netflix-Produktion an den Start. Zu sehen ist die Serie ab dem 31. Mai.

Teilen