Seit dem 13. Januar 2026 ist eine der wichtigsten Content-Marken auch in Deutschland als Streaming-Produkt verfügbar: HBO Max. Im zweiten Teil ihrer Analyse beschäftigen sich Hanna Huge und Andrea Zuska mit der Launch- und Content-Strategie des Streamers.
Dabei geht es vor allem um diese Fragen: Welche Distributionspartner gibt es im deutschen Markt? Welche Vorteile erhofft sich HBO Max vom Bundle-Vorgehen? Wie sehen die Katalog-Strukturen in ausgewählten Genres im Wettbewerbsvergleich aus? Mit welchen neuen Highlights und welchen Long-Tail-Inhalten kann HBO Max erfolgreich sein? Und: Welche aktuellen Entwicklungen gibt es in der Bieterschlacht um den Mutterkonzern Warner Bros. Discovery? Dazu gibt's einen Bericht von den Launch-Events in Berlin.
Timestamps:00:01:00 HBO Max Launch-Strategie: Bundles, Sichtbarkeit, ARPU, Preise 00:09:00 Content Highlights: IPs, Zielgruppen-Buzz, lokale Originals 00:23:40 HBO Max im Katalog- und Genre-Benchmark: Gut genug aufgestellt? 00:33:10 Panel- und Premieren-Impressionen 00:37:40 WBD Deal-Update: Proxy Wars, Culture Wars, Shareholder-Strukturen