Seit dem 13. Januar 2026 ist eine der wichtigsten Content-Marken auch in Deutschland als Streaming-Produkt verfügbar: HBO Max. Im zweiten Teil ihrer Analyse beschäftigen sich Hanna Huge und Andrea Zuska mit der Launch- und Content-Strategie des Streamers.

Dabei geht es vor allem um diese Fragen: Welche Distributionspartner gibt es im deutschen Markt? Welche Vorteile erhofft sich HBO Max vom Bundle-Vorgehen? Wie sehen die Katalog-Strukturen in ausgewählten Genres im Wettbewerbsvergleich aus? Mit welchen neuen Highlights und welchen Long-Tail-Inhalten kann HBO Max erfolgreich sein? Und: Welche aktuellen Entwicklungen gibt es in der Bieterschlacht um den Mutterkonzern Warner Bros. Discovery? Dazu gibt's einen Bericht von den Launch-Events in Berlin.

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von aCast, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

Timestamps:

00:01:00 HBO Max Launch-Strategie: Bundles, Sichtbarkeit, ARPU, Preise

00:09:00 Content Highlights: IPs, Zielgruppen-Buzz, lokale Originals

00:23:40 HBO Max im Katalog- und Genre-Benchmark: Gut genug aufgestellt?

00:33:10 Panel- und Premieren-Impressionen

00:37:40 WBD Deal-Update: Proxy Wars, Culture Wars, Shareholder-Strukturen