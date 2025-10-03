Nielsen Zahlen für den US-Markt zeigen, dass YouTube sowohl alle klassischen Broadcaster, als auch alle Streamer als meistgenutzte Plattform überholt. Auf Grundlage der AGF SmartMeter Daten beschäftigen sich Hanna Huge und Andrea Zuska im ersten Teil der "Industry"-Folge mit der Frage, wie der Wettbewerb der Streamer und TV-Anbieter in einzelnen Zielgruppen aktuell in Deutschland aussieht und wie der Vergleich zum US-Markt ausfällt.

Einen zweiten Schwerpunkt bildet KPI Deep Dive zu YouTube und Alphabet. Wie gut werden YouTube-Nutzerinnen und -Nutzer mit Werbung monetarisiert? Wie gelingt Upsell in das YouTube Premium-Produkt? Und wie stehen Umsätze und Content-Kosten im Benchmark mit Netflix & Co. da? Abschließend analysieren wird die Partnerschaft zwischen Channel 4 und YouTube im britischen Markt entlang der Frage analysiert, welche Rolle YouTube bei einer erfolgreichen Distributionsstrategie spielt.

Timestamps

00:00:55 YouTube an der Spitze: Nielsen Daten US-Markt

00:06:20 YouTube Nutzung im Plattform-Vergleich: AGF Daten Deutschland

00:21:25 Subscriptions, Content-Kosten, Ads: YouTube Zahlen im Deep Dive

00:27:00 Daten, Zielgruppen, Premium-Upsell: MAUs und Monetarisierung

00:37:00 Freund oder Feind: Die Channel 4 YouTube Partnerschaft analysiert

00:43:30 Content Discovery, Absenderkennung, gute Distributionsstrategie

Weiterführende Links

https://www.nielsen.com/data-center/the-gauge/

https://www.agf.de/fileadmin/agf/daten/downloads/Smart_Meter_Report/2025/250915_Smart_Meter_Report_August_2025.pdf

https://www.statista.com/topics/2019/youtube/#topicOverview

https://www.statista.com/statistics/1344265/youtube-paying-subscribers/

https://abc.xyz/assets/50/8b/e885573745098d3008a6fd9be34f/2025q2-alphabet-earnings-slides.pdf

https://assets-corporate.channel4.com/_flysystem/s3/2025-05/Channel%204%20Annual%20Report%202024%20-%20FINAL%20ACCESSIBLE.pdf

https://www.egta.com/channel-4s-youth-strategy-pioneering-digital-distribution-on-spotify-and-youtube/

https://videoweek.com/2025/06/03/how-youtube-became-an-important-part-of-channel-4s-ecosystem/