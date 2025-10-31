Kommen wir dem Ende des Wachstums des Streaming-Marktes näher? Hanna Huge und Andrea Zuska kommen zum Schluss: Es kommt ganz darauf an, mit welcher KPI man Wachstum bewertet. In einem neuen Deep Dive analysieren sie, welche Faktoren das Streaming-Wachstum beeinflussen, mit welchen Kennzahlen Wachstum und Streaming-Erfolg gemessen werden und welche Wachstums-Trends es im globalen Markt und bei ausgewählten Playern gibt.
Auch die Causa Disney vs. Jimmy Kimmel ist noch einmal Thema. Entlang der KPI "Churn" zeigen die beiden in der neuesten Ausgabe des DWDL-Podcasts "Industry" eine der zentralen Wachstums-Challenges der Streaming-Branche zugespitzt auf.
Timestamps
00:01:00 Globale Wachstumstrends im Streaming
00.04:00 Abo-Wachstum: Sunsetting einer alten Währung
00:10:30 2024/25 Crunch im Netto-Zuwachs - globale und lokale Beispiele
00:16:50 ARPU: Fokus auf Monetisierung
00:23:30 AdTier ARPU versus Premium Monetarisierung: Eine Fallberechnung
00:38:15 Disney vs. Kimmel: Der Churn-Fall-Out analysiert
00:47:15 Der Preis von Wachstum um jeden Preis
Weiterführende Informationen
Ausgewählte Daten von Ampere Analysis sowie die Berechnungen, wie viel Werbung im AdTier ausgespielt werden muss, damit der niedrigere Abo-Preis ausgeglichen wird, gibt's in einem PDF.
Ein kurzer Auszug daraus:
Hollywood Reporter: Disney+ and Hulu Cancellations Doubled Amid Jimmy Kimmel Suspension