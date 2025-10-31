Kommen wir dem Ende des Wachstums des Streaming-Marktes näher? Hanna Huge und Andrea Zuska kommen zum Schluss: Es kommt ganz darauf an, mit welcher KPI man Wachstum bewertet. In einem neuen Deep Dive analysieren sie, welche Faktoren das Streaming-Wachstum beeinflussen, mit welchen Kennzahlen Wachstum und Streaming-Erfolg gemessen werden und welche Wachstums-Trends es im globalen Markt und bei ausgewählten Playern gibt.

Auch die Causa Disney vs. Jimmy Kimmel ist noch einmal Thema. Entlang der KPI "Churn" zeigen die beiden in der neuesten Ausgabe des DWDL-Podcasts "Industry" eine der zentralen Wachstums-Challenges der Streaming-Branche zugespitzt auf.

Timestamps

00:01:00 Globale Wachstumstrends im Streaming

00.04:00 Abo-Wachstum: Sunsetting einer alten Währung

00:10:30 2024/25 Crunch im Netto-Zuwachs - globale und lokale Beispiele

00:16:50 ARPU: Fokus auf Monetisierung

00:23:30 AdTier ARPU versus Premium Monetarisierung: Eine Fallberechnung

00:38:15 Disney vs. Kimmel: Der Churn-Fall-Out analysiert

00:47:15 Der Preis von Wachstum um jeden Preis

Weiterführende Informationen

Ausgewählte Daten von Ampere Analysis sowie die Berechnungen, wie viel Werbung im AdTier ausgespielt werden muss, damit der niedrigere Abo-Preis ausgeglichen wird, gibt's in einem PDF.

Ein kurzer Auszug daraus:

© Ampere Analysis / Industry Die Corona-Pandemie war zugleich Peak Streaming Wachstum: Seitdem sinkt die Netto-Erhöhung der globalen Streaming Bestände

Hollywood Reporter: Disney+ and Hulu Cancellations Doubled Amid Jimmy Kimmel Suspension