Ärger hat das ZDF unterdessen mit seinem ehemaligen Schiedsrichter-Experten Urs Meier, der sich in seinem Podcast darüber aufregte, dass er bei der Fußball-EM im vorigen Jahr nicht zum Zuge kam. Nun wird die Trennung wohl noch ein juristisches Nachspiel haben. "Es wird ja schlussendlich mal vor Gericht entschieden werden, wer recht hat oder nicht - logisch", so Meier, dessen Angaben zufolge ein Gerichtstermin für Mitte April angesetzt ist. Der Ex-Schiri verweist auf einen mündlichen Vertrag, doch in Mainz sieht man das anders. "Für die Europameisterschaft 2020, die in das Jahr 2021 verschoben wurde, hatte sich das ZDF entschieden, Herrn Meier für die Berichterstattung nicht einzusetzen und ihm dies frühzeitig und ordnungsgemäß mitgeteilt", erklärte der Sender gegenüber DWDL.de. "Ein Vertrag ist mit Herrn Meier hierzu nicht geschlossen worden."

Die Seven.One Entertainment Group will mit dem "Creative House" eine neue Business-Unit innerhalb ihrer Vermarktungsorganisation etablieren. Fungieren soll diese wie eine Full-Service-Agentur, soll also mit einem ganzheitlichen Leistungsangebot den gesamten Prozess von Markenberatung über Kampagnenkonzeption und Produktion bis zur Ausspielung auf diversen Plattformen abdecken. Das "Creative House" ist Teil der Seven.One AdFactory, die sich wie bisher um die kreative Sonderwerbevermarktung und Kampagnen entlang der Senderformate der Seven.One Entertainment Group kümmert. Im Gegensatz dazu soll die neue Einheit plattformübergreifend und losgelöst vom eigenen Media-Inventar arbeiten.

TV-Quoten

Das ZDF hat das vergangene Jahr als klarer Marktführer beim Gesamtpublikum abgeschlossen - und war sogar so erfolgreich wie seit 1996 nicht mehr. Daneben legte auch Das Erste deutlich zu. Für die Privaten war's dagegen ein schwieriges Jahr, am deutlichsten verlor RTL, wie Uwe Mantel analysiert. Daneben haben wir uns auch mit den Jahres-Marktanteilen der Spartensender beschäftigt. Hier fällt besonders der Aufwärtstrend der Doku-Kanäle auf: ZDFinfo und Kabel Eins Doku gehörten zu den großen Gewinnern.

Die größten Reichweiten verzeichneten zum Start ins Jahr einmal mehr Krimis, doch auch ohne Mörderjagd lässt sich in der Fiction punkten. Das bewies das ZDF, das an drei Abenden in Folge mit seiner Miniserie "Der Palast" den Tagessieg einfuhr - sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren auf linearem Wege dabei. Die "Sisi"-Serie von RTL konnte mit diesen Zahlen nicht mithalten, war alles in allem aber ebenfalls ein Erfolg, wenngleich der Neuauflage am dritten Abend die Puste ausging. Da reichte es dann plötzlich nur noch für etwas mehr als zehn Prozent Marktanteil. Im Sportbereich punktete in den vergangenen Wochen neben der Vierschanzentournee vor allem die Darts-WM, die mit mehr als 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei Sport1 einen fulminanten Final-Erfolg feierte.

Und sonst?

Die Zukunft von Oliver Kalkofes "Mattscheibe" bei Tele 5 ist unklar, die RTL Group hat mit dem Verkauf von VideoAmp mal eben mehr als 100 Millionen Dollar verdient und die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" setzt zum Start in die Nach-Bohlen-Zeit auf mehr Live-Shows als zuletzt.

